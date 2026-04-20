Emyrias etablierter, weltweit erster, einzigartiger nationaler klinischer Versorgungsverbund soll einen neuen, dienstleistungsbasierten Einnahmestrom antreiben, der auf globale Arzneimittelsponsoren ausgerichtet ist.

Wesentliche Highlights:

- Emyria etabliert ein Dual-Umsatzmodell mit dem Start einer globalen Dienstleistungsplattform - Einführung einer margenstarken, sponsorfinanzierten Umsatzmöglichkeit neben bestehenden erstatteten Behandlungsprogrammen, was einen strategischen globalen Wendepunkt markiert.

- Bereits operativ mit dem in Nordamerika ansässigen Sponsor Psyence Group (CSE: PSYG und OTCQB: PSYGF) - Demonstriert unmittelbare kommerzielle Anwendung und bestätigt Emyria als vertrauenswürdigen klinischen Versorgungspartner.

- US-Regierung beschleunigt Einführung von Mental-Health-Behandlungen der nächsten Generation - Die USA bestätigen eine Executive Order für politische Maßnahmen zur Beschleunigung der Forschung an psychedelischen Arzneimitteln mit dem Ziel, medizinische Behandlungen für schwere psychische Erkrankungen zu beschleunigen (1).

- Lösung eines kritischen globalen Engpasses bei der Einführung von Therapien - Klinische Versorgungskapazität, nicht die Arzneimittelentwicklung, entwickelt sich zu einer zentralen Einschränkung bei Mental-Health-Behandlungen der nächsten Generation.

- Knapp vorhandene klinische Infrastruktur, über mehrere Jahre aufgebaut - Emyrias nationales Netzwerk, geschulte Belegschaft und Governance-Fähigkeiten sind schwer und zeitaufwendig zu replizieren.

- Margenstarkes, kapitalleichtes Dienstleistungsmodell, unterstützt durch starke eingehende Nachfrage - Wachsende Nachfrage von globalen CROs und Arzneimittelsponsoren dürfte Umsatzmöglichkeiten und skalierbare Expansion vorantreiben.

Emyria Limited (ASX: EMD) ("Emyria" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen im Bereich innovativer Mental-Health-Behandlungen, freut sich, den Start seines Empax Global Partnership Programms bekannt zu geben, einer neuen Dienstleistungsplattform, die internationalen Arzneimittelsponsoren den Zugang zu Emyrias etablierter klinischer Versorgungsinfrastruktur ermöglicht.

Der Start stellt einen strategischen Wendepunkt dar, positioniert Emyria als globale Plattform für klinische Versorgung und etabliert ein Dual-Umsatzmodell, das bestehende erstattete Behandlungsprogramme mit margenstarken, sponsorfinanzierten Dienstleistungen kombiniert.

Das Programm bietet einen strukturierten Weg für Arzneimittelsponsoren und klinische Forschungsorganisationen (CROs), komplexe Behandlungsprotokolle über Emyrias Empax-Netzwerk bereitzustellen und unterstützt sowohl die Durchführung klinischer Studien als auch die kommerzielle Einführung nach der Zulassung.

Globaler Wendepunkt treibt unmittelbare Nachfrage

Mehr als 50 Programme für psychedelisch unterstützte Therapien befinden sich derzeit weltweit in klinischer Entwicklung (2) und richten sich an große und unterversorgte Patientengruppen in den Bereichen PTSD, therapieresistente Depression und andere schwere psychische Erkrankungen.

Im Gegensatz zu traditionellen Arzneimitteln erfordern diese Therapien:

- Intensive Psychotherapie

- Lang andauernde Behandlungssitzungen

- Zweckgebundene klinische Umgebungen

- Hochqualifizierte, multidisziplinäre Teams

Infolgedessen entwickelt sich die klinische Versorgungskapazität - nicht die Arzneimittelentwicklung - zu einer primären Einschränkung für die globale Einführung.

Diese Dynamik wird durch die zunehmende Dynamik von Regierungen und Regulierungsbehörden verstärkt, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo kürzlich eine Executive Order zur Umsetzung politischer Initiativen angekündigt wurde, die darauf abzielen, die Forschung an psychedelischen Arzneimitteln zu beschleunigen, mit dem Ziel, medizinische Behandlungen für schwere psychische Erkrankungen zu beschleunigen (1).

Eine knappe und differenzierte Plattform für klinische Versorgung

Emyria hat mehrere Jahre damit verbracht, die Infrastruktur, Belegschaft und klinische Governance aufzubauen, die erforderlich sind, um komplexe Mental-Health-Therapien sicher und skalierbar bereitzustellen.

Über sein Empax-Netzwerk bietet das Unternehmen:

- Etablierte Behandlungsprogramme für PTSD und therapieresistente Depression (TRD)

- Nationale Zugangswege für Patienten, unterstützt durch starke Überweisungsnachfrage

- Eine geschulte Belegschaft von ~100 Therapeuten und spezialisierten Psychiatern

- Zweckgebundene klinische Umgebungen, einschließlich privater Krankenhausinfrastruktur

- Fortgeschrittene klinische Governance, einschließlich TGA-Einbindung, Lizenzierung, ethischer Genehmigungen, Arzneimittellogistik und Protokolldesign

Darüber hinaus erfasst Emyria standardisierte, longitudinale Real-World-Ergebnisdaten, wobei veröffentlichte Ergebnisse nachhaltige Remissionsergebnisse bei therapieresistenter PTSD nach 12 Monaten und darüber hinaus zeigen (3).

Diese Kombination aus Infrastruktur, Belegschaft, Governance und Daten stellt eine hochgradig differenzierte und schwer replizierbare Plattform für klinische Versorgung dar.

Margenstarkes Dienstleistungsmodell mit unmittelbarer Anwendung

Im Rahmen des Empax Global Partnership Programms beauftragen internationale Arzneimittelsponsoren Emyria mit der Planung und Durchführung der klinischen Versorgung unter Nutzung bereits operativer Infrastruktur, klinischer Fachkräfte und Governance-Systeme.

Dies ermöglicht:

- Schnelle Umsetzung komplexer klinischer Protokolle

- Reduziertes Umsetzungsrisiko für Sponsoren

- Effiziente Skalierung von klinischen Studien bis hin zur kommerziellen Einführung

Es wird erwartet, dass sponsorfinanzierte klinische Versorgung Premiumpreise erzielt, was die Komplexität und Knappheit der erforderlichen Fachkenntnisse und Infrastruktur widerspiegelt.

Wichtig ist, dass das Modell kapitalleicht ist und Emyrias bestehende Plattform nutzt, wodurch margenstarke, zusätzliche Umsatzgenerierung neben erstatteten Behandlungsprogrammen unterstützt wird.

Das Unternehmen verzeichnet bereits positives eingehendes Interesse von globalen CROs und Sponsoren. Die aus der Dienstleistung generierten Gebühren erfolgen in der Regel zu üblichen kommerziellen Bedingungen auf Basis der vereinbarten Leistungen.

Bereits operativ, ergänzend zum Kerngeschäft

Emyria unterstützt derzeit die Durchführung von Arbeiten für den internationalen Arzneimittelsponsor Psyence Group, indem es als klinischer Studienstandort für eine Phase-IIb-Studie zu Anpassungsstörungen bei Patienten mit fortgeschrittenem Krebs fungiert, was zeigt, dass seine Empax-Plattform bereits operativ, konform und von internationalen Entwicklern vertrauenswürdig ist. Das Empax Global Partnership Program formalisiert dieses Angebot für die breitere Sponsorengemeinschaft und soll zusätzliche Dienstleistungsumsätze generieren, ohne den Fokus von Emyrias wachsender Patientenkapazität in Perth (4) (5), Brisbane (6) und der Mornington Peninsula (7) abzulenken, wobei die Rekrutierung in NSW im Gange ist (8).

Tabelle 1 - Bullseye-Diagramm zur Entwicklung psychedelischer Arzneimittel, segmentiert nach Molekülgruppen (9)

Executive Chair Greg Hutchinson kommentierte:

"Die Erfahrung und Infrastruktur, die erforderlich sind, um diese Therapien bei komplexen Patientengruppen sicher durchzuführen, sind knapp und von hohem Wert. Emyria hat Jahre damit verbracht, diese Fähigkeiten aufzubauen.

Das Empax Global Partnership Program macht diese Fähigkeiten internationalen Arzneimittelsponsoren zugänglich, die die nächste Generation von Mental-Health-Behandlungen entwickeln. Wir liefern bereits für die Psyence Group und verzeichnen positives eingehendes Interesse von Sponsoren und CROs, die nach skalierbaren, konformen Lösungen für die klinische Versorgung suchen."

Unser Ziel ist es, eine führende globale Rolle dabei zu spielen, diese Therapien in großem Maßstab für Patienten verfügbar zu machen und gleichzeitig margenstarke, kapitalleichte Einnahmen für das Unternehmen zu generieren."

Diese Mitteilung wurde vom Board von Emyria genehmigt.

Für weitere Informationen, Investitionsmöglichkeiten oder mehr über Emyrias Ansatz zur Behandlung psychischer Erkrankungen kontaktieren Sie bitte:

Greg Hutchinson | Executive Chair

1300 436 363 | investors@emyria.com

Referenzen:

(1) https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-is-accelerating-medical treatments-for-serious-mental-illness/

(2) Psychedelic Alpha, Psychedelic Drug Development Tracker: https://psychedelicalpha.com/resources/psychedelic-drug development-tracker/

(3) Siehe ASX-Mitteilung 02 Feb 2026

(4) Siehe ASX-Mitteilung 18 Juni 2025

(5) Siehe ASX-Mitteilung 14 April 2025

(6) Siehe ASX-Mitteilung 13 August 2025

(7) Siehe ASX-Mitteilung 29 Jan 2026

(8) Siehe ASX-Mitteilung 02 April 2026

(9) https://psychedelicalpha.com/news/q1-2026-psychedelic-drug-development-pipeline-bullseye-charts/

Emyria Limited entwickelt und liefert neue Behandlungen für psychische Erkrankungen und ausgewählte neurologische Erkrankungen durch ein integriertes Modell aus direkten klinischen Dienstleistungen und Behandlungsentwicklung:

Emyria Healthcare: Evidenzbasierte Behandlung für Patienten, die mit konventioneller Versorgung keine Linderung finden, und gleichzeitig Unterstützung bei der Bewertung neuer aufkommender Therapien wie unterstützte Therapie bei PTSD und unterstützte Therapie bei therapieresistenter Depression.

Emyria Data: Robuste und ethisch erhobene Real-World-Daten, die gemeinsam mit Patienten gesammelt werden, um Emyrias einzigartige Therapie- und Arzneimittelentwicklungsprogramme zu verbessern.

Emyrias Pipeline: Neue psychedelisch unterstützte Therapien und medikamentöse Behandlungen für psychische Erkrankungen und ausgewählte neurologische Erkrankungen.

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Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung von MDMA, MDMA-ähnlichen Verbindungen und Psilocybin Alle Arzneimittel bergen Risiken, und spezialisierte Verschreiber, wie registrierte Psychiater, sind am besten geeignet, die Eignung eines neuen Medikaments unter Berücksichtigung der individuellen Umstände und der Krankengeschichte eines Patienten zu beurteilen, bevor eine Anwendung erfolgt. Zu den Nebenwirkungen von MDMA gehören hoher Blutdruck, erhöhte Pulsfrequenz, Benommenheit und Panikattacken, und in einigen seltenen Fällen kann es zu Bewusstlosigkeit oder zum Auslösen von Krampfanfällen kommen. Weitere Nebenwirkungen sind unwillkürliches Kieferpressen, verminderter Appetit, unruhige Beine, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwitzen sowie Muskel-/Gelenksteifheit. Nebenwirkungen von Psilocybin können einen vorübergehenden Anstieg des Blutdrucks und eine erhöhte Herzfrequenz umfassen. Bei entsprechend veranlagten Personen kann ein gewisses Risiko für Psychosen bestehen. Die Wirkungen von MDMA und Psilocybin sind bei niedrigen Dosen in den bei psychedelisch unterstützter Psychotherapie verwendeten Behandlungsregimen unwahrscheinlich, sofern sie in einer kontrollierten Umgebung unter direkter medizinischer Aufsicht angemessen durchgeführt werden. Das Risikoprofil von MDMA-ähnlichen Verbindungen ist derzeit unbekannt.

Die Verfügbarkeit dieser Produkte hängt von der Sicherheit und Wirksamkeit der Produkte ab, die durch klinische Studien geprüft werden. Emyria gibt keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit der Produkte oder der Fähigkeit der Produkte (oder ihrer Hauptverbindungen), zur Behandlung von Indikationen wie PTSD eingesetzt zu werden. Derzeit gibt es keine zugelassenen Produkte, die MDMA, Psilocybin oder MDMA-ähnliche Verbindungen enthalten und die von der TGA hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit bewertet wurden.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03080333-6A1321103&v=undefined



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