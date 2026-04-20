Zürich - Die Devisenmärkte zeigen sich am Montag wenig bewegt. Die jüngsten Spannungen in der Strasse von Hormus und ein deutlicher Anstieg der Preise für Energierohstoffe haben kaum Spuren hinterlassen. Entsprechend präsentieren sich auch die wichtigsten Währungspaare kaum verändert seit dem Morgen. So geht das Euro/Franken-Paar zu 0,9192 um. Das Dollar/Franken-Paar ist mit 0,7818 leicht tiefer als noch im frühen Handel und das Euro/Dollar-Paar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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