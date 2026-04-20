Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Montag einige ihrer teils satten Gewinne vom Freitag wieder abgegeben. Erneut rückten die starken Spannungen zwischen den Konfliktparteien Iran und USA in den Fokus, denn die vor dem Wochenende versprochene Öffnung der Strasse von Hormus bis zum Ende der Waffenruhe am Mittwoch währte nur einen Tag. Zudem lehnt die iranische Führung laut einem Bericht der Staatsagentur Irna eine zweite Gesprächsrunde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab