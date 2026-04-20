Chur - Die Regierung gewährt der Innhub La Punt AG an die Realisierung des Innovationszentrums InnHub La Punt einen Kantonsbeitrag in der Höhe von maximal 3,9 Millionen Franken unter dem Titel systemrelevante Infrastrukturen und einen Kantonsbeitrag von maximal 8,01 Millionen Franken an die Erschliessung der Region Surselva mit Ultrahochbreitband (UHB). Beim Innovationszentrum InnHub La Punt in der Gemeinde La Punt Chamues-ch handelt es sich hinsichtlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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