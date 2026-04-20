Chur - Am 14. Juni 2026 finden die Regierungswahlen statt. Bei der Standeskanzlei sind Wahlvorschläge für insgesamt neun kandidierende Personen eingegangen. Das Verfahren zur Einreichung der Wahlvorschläge umfasst folgende Etappen: 13. April 2026, 12.00 Uhr, spätester Termin für die Einreichung der Wahlvorschläge bei der Standeskanzlei 17. April 2026, 12.00 Uhr, spätester Termin für den Rückzug eines Wahlvorschlags 20. April 2026: Publikation der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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