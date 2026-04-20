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Dow Jones News
20.04.2026 12:15 Uhr
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PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 7. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 7. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 7. Zwischenmeldung

München (pta000/20.04.2026/11:39 UTC+2)

Im Zeitraum vom 13. April 2026 bis einschließlich 19. April 2026 wurden insgesamt Stück 1.030.930 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
13.04.2026  XETRA      142.055            165,1201 
       CBOE DXE     69.807            165,2531 
       Aquis Exchange  8.372             164,9769 
       Turquoise Europe 10.445            165,0847 
       Summe      230.679            165,1535 
14.04.2026  XETRA      141.846            170,2790 
       CBOE DXE     66.260            170,3075 
       Aquis Exchange  10.225            170,2477 
       Turquoise Europe 9.394             170,2915 
       Summe      227.725            170,2864 
15.04.2026  XETRA      104.695            170,5849 
       CBOE DXE     48.394            170,5534 
       Aquis Exchange  7.172             170,7309 
       Turquoise Europe 7.136             170,5938 
       Summe      167.397            170,5824 
16.04.2026  XETRA      103.788            167,3508 
       CBOE DXE     52.330            167,3517 
       Aquis Exchange  11.393            167,4003 
       Turquoise Europe 7.302             167,3899 
       Summe      174.813            167,3559 
17.04.2026  XETRA      131.033            167,7022 
       CBOE DXE     74.020            168,1047 
       Aquis Exchange  15.498            169,0208 
       Turquoise Europe 9.765             168,2288 
       Summe      230.316            167,9426

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 19. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 9.451.080 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776677940258 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 05:39 ET (09:39 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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