DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 7. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 7. Zwischenmeldung

München (pta000/20.04.2026/11:39 UTC+2)

Im Zeitraum vom 13. April 2026 bis einschließlich 19. April 2026 wurden insgesamt Stück 1.030.930 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. März 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 13.04.2026 XETRA 142.055 165,1201 CBOE DXE 69.807 165,2531 Aquis Exchange 8.372 164,9769 Turquoise Europe 10.445 165,0847 Summe 230.679 165,1535 14.04.2026 XETRA 141.846 170,2790 CBOE DXE 66.260 170,3075 Aquis Exchange 10.225 170,2477 Turquoise Europe 9.394 170,2915 Summe 227.725 170,2864 15.04.2026 XETRA 104.695 170,5849 CBOE DXE 48.394 170,5534 Aquis Exchange 7.172 170,7309 Turquoise Europe 7.136 170,5938 Summe 167.397 170,5824 16.04.2026 XETRA 103.788 167,3508 CBOE DXE 52.330 167,3517 Aquis Exchange 11.393 167,4003 Turquoise Europe 7.302 167,3899 Summe 174.813 167,3559 17.04.2026 XETRA 131.033 167,7022 CBOE DXE 74.020 168,1047 Aquis Exchange 15.498 169,0208 Turquoise Europe 9.765 168,2288 Summe 230.316 167,9426

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. März 2026 bis einschließlich 19. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 9.451.080 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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April 20, 2026 05:39 ET (09:39 GMT)