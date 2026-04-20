APA ots news: Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO von OMV bestellt

Wien (APA-ots) - - OMV gewinnt renommierte internationale Energie-Expertin als CEO



- Alfred Stern beendet CEO-Mandat planmäßig zum 31. August 2026

- Mandat von Finanzvorstand Reinhard Florey wird um zwei Jahre verlängert bis 30. Juni 2029



Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft ("OMV") hat heute Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und Chief Executive Officer ("CEO") von OMV bestellt. Sie wird ihre Funktion mit Wirkung ab 1. September 2026 aufnehmen. Die Funktionsperiode beträgt drei Jahre, mit einer Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Jahre vorbehaltlich der beidseitigen Zustimmung.



Emma Delaney verfügt über mehr als drei Jahrzehnte an internationaler Erfahrung in der Energiebranche und hat in dieser Zeit in ihren Führungsfunktionen bei bp umfassende Expertise in Transformation, Portfolioentwicklung und nachhaltiger Wertschöpfung aufgebaut. Mit ihrer Bestellung setzt der Aufsichtsrat ein klares Zeichen für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.

Lutz Feldmann, Aufsichtsratsvorsitzender von OMV, kommentierte: "Mit Emma Delaney gewinnen wir eine renommierte, internationale Managerin aus der Energiebranche, die mit neuen Impulsen OMV in einer Phase tiefgreifender Transformation weiter stärken wird. Aufgrund ihrer fachlichen Expertise und weitreichenden internationalen Erfahrungen ist sie aus dem Suchprozess, in dem sie uns auch mit ihrer Persönlichkeit überzeugt hat, klar als Favoritin hervorgegangen. Ich freue mich sehr, dass sie heute vom Aufsichtsrat zur CEO bestellt wurde und sie die Bestellung angenommen hat. Der Aufsichtsrat dankt Alfred Stern bereits jetzt für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie die wegweisende strategische Weichenstellung und Umsetzung für eine zukunftsfähige OMV unter seiner Führung. Wir wünschen ihm nach dem planmäßigen Ausscheiden alles erdenklich Gute für die Zukunft.



Emma Delaney, designierte Vorstandsvorsitzende und CEO von OMV zu ihrer Ernennung: "Es ist ein Privileg, als nächste CEO von OMV bestellt zu werden. Ich freue mich darauf, mit dem Team weiterzuarbeiten, um das nächste Kapitel der OMV Geschichte zu gestalten.



Im Zuge der heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat zudem beschlossen, das Mandat von Reinhard Florey, Finanzvorstand von OMV, um zwei Jahre zu verlängern, mit einer weiteren

Verlängerungsmöglichkeit um ein Jahr vorbehaltlich der beidseitigen Zustimmung. Seine Funktionsperiode läuft damit zunächst bis 30. Juni 2029. Reinhard Florey wurde zusätzlich mit sofortiger Wirkung zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er ist seit 2016 Finanzvorstand bei OMV und verantwortet unter anderem die Bereiche Finanzen, Controlling, IT, Investor Relations und Nachhaltigkeit.

"Wir freuen uns über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Reinhard Florey, der seit nunmehr zehn Jahren mit seiner Erfahrung und einer hervorragenden Finanzstrategie das Unternehmen finanziell solide und nachhaltig stabil aufgestellt hat.", sagte Lutz Feldmann.

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