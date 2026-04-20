DJ PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der OMV bestellt
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
OMV Aktiengesellschaft: Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der OMV bestellt
Wien (pta000/20.04.2026/11:55 UTC+2)
Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft (OMV) hat heute Emma Delaney zur neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO der OMV bestellt. Emma Delaney hat die Bestellung angenommen. Diese erfolgt mit Wirkung ab 1. September 2026 für die Dauer von drei Jahren mit einer Verlängerungsmöglichkeit um weitere zwei Jahre vorbehaltlich der beidseitigen Zustimmung.
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April 20, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)