Eine interessante Investmentstory trotz eines schwachen Ausblicks für 2026: Der Spezialmaschinenhersteller Aumann ist ein Beispiel dafür, wie auch diese Kombination für Anleger zusammenpasst. So rechnet CEO Sebastian Roll für das laufende Jahr erneut mit einem kräftigen Umsatzrückgang auf rund 160 Mio. Euro. Gegenüber dem Vergleichswert von 2025 entspricht das einem Rückgang von immerhin 21,5 Prozent. Verglichen mit 2024 liegt die Gesellschaft damit um fast 50 Prozent zurück. In erster Linie eine Folge des mauen Geschäfts rund um die Elektromobilität. Zwar steuert Aumann mit seinen Maschinen rund um die Wickeltechnologie oder Beschichtungslösungen mittlerweile verstärkt andere Branchen wie Luftfahrt, Life Science oder auch Cleantech an. Doch noch stehen die Anwendungen für weniger als 20 Prozent der Konzernerlöse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 boersengefluester.de