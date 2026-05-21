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Aumann beschließt die Wiederbestellung der amtierenden Vorstandsmitglieder um weitere 5 Jahre sowie die Erhöhung des Dividendenvorschlags an die Hauptversammlung auf 1,11 €



21.05.2026 / 08:46 CET/CEST

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Aumann beschließt die Wiederbestellung der amtierenden Vorstandsmitglieder um weitere 5 Jahre sowie die Erhöhung des Dividendenvorschlags an die Hauptversammlung auf 1,11 €



Beelen, 21. Mai 2026

Der Aufsichtsrat der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) hat am 13. Mai 2026 die Wiederbestellung der amtierenden Vorstandsmitglieder beschlossen. Die ursprünglich am 30. Juni 2026 endende Amtszeit von Herrn Sebastian Roll (CEO) und Herrn Jan-Henrik Pollitt (CFO) als Mitglieder des Vorstands der Aumann AG wurde bis zum 30. Juni 2031 verlängert. Die strategische Zielsetzung für die kommenden fünf Jahre soll insbesondere auf einer Positionierung von Aumann als branchenübergreifenden Automatisierungsspezialisten mit starken Positionen im Bereich E-mobility sowie in neuen Wachstumsmärkte wie Aerospace, Clean Tech und Life Sciences liegen. Unternehmenszukäufe sollen dabei eine zunehmend wichtigere Rolle spielen.



Zudem haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, der am 28. August 2026 geplanten Hauptversammlung neben der bereits angekündigten Basisdividende in Höhe von 0,25 € eine zusätzliche Sonderdividende in Höhe von 0,86 € je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen. In Summe würde die Dividende damit 1,11 € pro Aktie betragen. Bei derzeit 12.917.048 dividendenberechtigten Stückaktien entspricht dies einem Gesamtbetrag von rund 14,3 Mio. €.



Mit einer Nettoliquidität von 144,2 Mio. € zum 31. März 2026 stehen Aumann auch weiterhin substanzielle Mittel für organisches und anorganisches Wachstum zur Verfügung.



Mitteilende Person: Jan-Henrik Pollitt, CFO



Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Deutschland

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com



Vorstand

Sebastian Roll (CEO)

Jan-Henrik Pollitt (CFO)



Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr.-Ing. Saskia Wessel



Registergericht

Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399





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