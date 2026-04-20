BMW und das Exzellenzzentrum für Robotertechnologie der Universität Zagreb (CRTA) melden Fortschritte bei ihrem Projekt zur KI-Optimierung der BMW-internen Batteriezell-Testfertigung. Das Duo gibt an, Dauer und Anzahl der Testreihen bei gleichbleibender oder sogar verbesserter Qualität deutlich reduzieren zu können. Im gemeinsamen Forschungsprojekt "Insight" arbeiten beide Seiten seit 2024 an praxistauglichen KI-Modelle zur Optimierung der Batteriezellfertigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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