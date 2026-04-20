Anchorage, Alaska - 20. April 2026 / IRW-Press / U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/us-goldmining-ceo-on-the-robust-pea-for-the-whistler-project-in-alaska/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es mit den Aktivitäten im Rahmen seines geplanten Explorationsprogramms (das "Programm") bei seinem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska ("Whistler" oder das "Projekt") begonnen hat.

Highlights:

- Umsetzung der Wachstumsstrategie: Das Programm 2026 umfasst Diamantkernbohrungen, die auf mehrere hochprioritäre, in der Nähe von Lagerstätten liegende potenzielle Aufwärtspotenziale und neue Ziele im Gebiet Whistler - Raintree abzielen (siehe Abbildung 1). Ziel ist es, eine Pipeline von Entdeckungen zu entwickeln, die die Wachstumschancen für das Projekt untermauern.

- Mobilisierung im Gange: Das Unternehmen hat kürzlich die Vorab-Mobilisierung wichtiger Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien zum Projekt abgeschlossen. Diese proaktive Vorbereitung versetzt das Explorationsteam in die Lage, mit den sommerlichen Explorationsaktivitäten und Bohrungen zu beginnen, sobald die Bedingungen dies zulassen.

- Aufbauend auf einer soliden wirtschaftlichen Grundlage: Die Explorationsstrategie ergänzt die starke Wirtschaftlichkeit von Whistler und die schnelle Amortisation, die in der kürzlich veröffentlichten ersten wirtschaftlichen Bewertung ("PEA") von Whistler#_edn1 dargelegt wurden. Siehe Pressemitteilung vom 2. März 2026, in der Folgendes dargelegt wurde:

o Barwert nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % ("NPV5%") in Höhe von 2,0 Mrd. $, eine interne Rendite ("IRR") von 33 % und eine anfängliche Amortisationszeit von 2,1 Jahren bei Basispreisen.

o Bei Spotpreisen ergibt sich ein Barwert nach Steuern NPV5% von ca. 4,9 Mrd. $, ein IRR von 62 % und eine anfängliche Amortisationszeit von nur 1,2 Jahren.

- Ungeschöpftes Potenzial: Die PEA 2026 berücksichtigt nur eine von drei Lagerstätten mit angegebenen Mineralressourcenschätzungen auf dem Grundstück und unterstreicht damit das Potenzial auf Bezirksebene, das das bevorstehende Programm erschließen soll.

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: "Wir freuen uns darauf, im kommenden Sommer wieder vor Ort zu sein, um unsere vorrangigsten Ziele für neue Gold-Kupfer-Porphyr-Entdeckungen im Whistler Orbit zu untersuchen. Der solide anfängliche Basis-Abbauplan in der PEA bietet uns eine starke Grundlage, um unsere Explorationsstrategie zuversichtlich voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Details zum Programm 2026 bekannt zu geben, während wir das Ressourcenwachstum auf Bezirksebene vorantreiben und Studien auf Vor-Machbarkeitsniveau vorantreiben."

Whistler-Explorationsprogramm 2026

Das Programm wird mehrere neue, hochprioritäre Ziele untersuchen, die im Rahmen des Explorationsprogramms 2025 identifiziert wurden. Diese fortgeschrittenen Ziele weisen starke Indikatoren für die potenzielle Entdeckung einer neuen Porphyr-Gold-Kupfer-Mineralisierung im Grundgestein auf (siehe Pressemitteilung vom 20. Januar 2026):

Erweiterungen der Lagerstätte Whistler (Potenzial im Bereich der Lagerstätte): Entlang des Streichs verlaufende Erweiterungen der Lagerstätte Whistler sowie neue Zonen mit Kupferanomalien, die sowohl in Proben aus dem basalen Geschiebelehm als auch aus dem oberen Teil des Grundgesteins identifiziert wurden und sich in unmittelbarer Nähe der derzeit abgegrenzten Lagerstätte Whistler befinden.

Mammoth & Snow Ridge (Potenzial im Distriktmaßstab): Große, stark anomale Gold- und/oder Kupferzonen, die sich 2 bis 3 Kilometer nördlich der Lagerstätte Whistler befinden.

Raintree-Gebiet (Potenzial in der Nähe der Lagerstätte & Potenzial auf Ebene des Mineralsystems): Weitverbreitete Gold-Kupfer-Anomalien, die auf seitliche Erweiterungen neben der bestehenden Raintree-Lagerstätte hindeuten, neben umfassenderen regionalen Zielen.

Hotfoot (das "Look-Alike") und das Sunbowl-Gebiet: Ein aufstrebendes Zielgebiet mit hoher Priorität, definiert durch eine intensive Goldanomalie im Grundgestein, die mit einer großen magnetischen Signatur im Stil von "Whistler" übereinstimmt und sich nur 1 Kilometer südlich der Lagerstätte Raintree sowie in weiteren Streichverlängerungen südlich der Lagerstätte Whistler befindet.

Whistler-PEA

Weitere Informationen finden Sie im S-K 1300-Bericht mit dem Titel "Whistler Gold-Kupfer-Projekt, S-K 1300 Technischer Bericht - Zusammenfassung und erste Bewertung mit wirtschaftlicher Analyse, Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika" sowie im 43-101-Bericht mit dem Titel "Whistler Gold-Kupfer-Projekt, NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment", jeweils datiert auf den 2. März 2026. Der S-K-1300-Bericht ist unter dem Profil des Unternehmens auf www.sec.gov und der NI 43-101-Bericht unter dessen Profil auf www.sedarplus.ca verfügbar.

Qualifizierte Person

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und die darin enthaltenen zusätzlichen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft. Herr Smith ist eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 und S-K 1300.

Technische Informationen

Die hierin enthaltenen Ergebnisse der PEA sind vorläufiger Natur und sollen eine erste Einschätzung des wirtschaftlichen Potenzials und der Entwicklungsoptionen des Projekts liefern. Unter anderem enthält die PEA, einschließlich des Abbauplans, der Kostenschätzungen und der wirtschaftlichen Bewertung, zahlreiche Annahmen, und es kann keine Gewissheit gegeben werden, dass diese wirtschaftliche Bewertung realisiert werden kann.

Die hierin enthaltenen Angaben, einschließlich der Angaben zu Mineralressourcenschätzungen, wurden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der kanadischen Wertpapiergesetze erstellt, wie sie in NI 43-101 und S-K 1300 dargelegt sind.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Whistler-Gold-Kupfer-Projekts konzentriert, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, befindet. Das Whistler-Projekt umfasst mehrere Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationsziele innerhalb eines großen regionalen Landpakets, das vollständig aus Bergbaukonzessionen des Bundesstaates Alaska besteht und sich über insgesamt etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer) erstreckt.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie in früheren technischen Veröffentlichungen, die auf der Website des Unternehmens sowie unter den jeweiligen Unternehmensprofilen auf www.sec.gov und www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.usgoldmining.us.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Vorsitzender

Tim Smith, Chief Executive Officer

Gebührenfreie Telefonnummer: 1-833-388-9788

E-Mail: info@usgoldmining.us

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Abbildung 1 Das Whistler-Projekt umfasst drei Gold-±-Kupfer-±-Silber-Mineralsysteme: Whistler-Raintree umfasst die derzeit abgegrenzten Lagerstätten Whistler und Raintree; Island Mountain umfasst die gleichnamige Goldlagerstätte sowie mehrere weitere, noch nicht erbohrte Ziele; und Muddy Creek birgt das Potenzial für die Entdeckung eines intrusivbezogenen Goldsystems.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung dargestellten Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zu diesen Aussagen gehören Aussagen zu den Plänen und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, einschließlich Aussagen zu den Ergebnissen der PEA, Erwartungen hinsichtlich des Projekts und seines zukünftigen Explorations- und Entwicklungspotenzials sowie Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Explorationspläne. Begriffe wie "erwartet", "geht davon aus", "plant", "schätzt" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und bekannte sowie unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem schwankende Rohstoffpreise, Risiken, die vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen und Mineralressourcenschätzungen im Allgemeinen innewohnen, wirtschaftliche Risiken, sich ändernde wirtschaftliche Faktoren, einschließlich solcher, die sich auf die geschätzten Kosten und Ausgaben sowie die wirtschaftlichen Erträge im Rahmen der PEA auswirken, Abweichungen bei den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und künftigen Erschließungsarbeiten, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche im Zusammenhang mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Zulassungen, Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte, sonstige Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und U.S. GoldMining übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

#_ednref1 Anmerkungen zur PEA: Sofern nicht anders angegeben, lauten alle Finanzangaben in US-Dollar. Die in der PEA für Whistler 2026 verwendeten Basispreise betragen 3.200 US-Dollar pro Unze Gold, 4,50 US-Dollar pro Pfund Kupfer und 37,50 US-Dollar pro Unze Silber. Bei Verweisen auf Spotpreise gelten Preise von 5.000 US-Dollar pro Unze Gold, 5,85 US-Dollar pro Pfund Kupfer und 70 US-Dollar pro Unze Silber. Die Spotpreise wurden auf der Grundlage der 5-Tages- und 1-Monats-Intraday-Handelspreise für die am 23. Februar 2026 endenden Zeiträume ausgewählt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83830Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83830&tr=1



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