Wallisellen - Cisco, weltweit führender Anbieter von Unternehmensnetzwerk- und Cybersicherheitslösungen, veröffentlicht seinen neuen «State of Industrial AI Report». Die Studie zeigt, wie Industrieunternehmen KI einsetzen, welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen und welche Chancen sich ergeben, wenn KI in physische Systeme, Infrastrukturen und Arbeitsabläufe integriert wird. «Alle sprechen von Agentic AI, dabei sehen wir einen weiteren hochrelevanten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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