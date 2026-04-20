Neue Vorschläge von Netzbetreibern stoßen in der Erneuerbaren-Branche auf Zustimmung - und zugleich auf deutliche Nachbesserungsforderungen. Im Fokus stehen flexible Netzanschlüsse, schnellere Genehmigungen und der Umgang mit Netzengpässen. Für den Photovoltaik- und Windmarkt geht es um Investitionssicherheit und Systemintegration. Flexible Netzanschlüsse statt pauschaler EingriffeDie Diskussion um das geplante Netzpaket des Bundeswirtschaftsministeriums gewinnt an Dynamik. Auslöser sind Vorschläge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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