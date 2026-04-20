NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Rekorden von S&P 500 und den Nasdaq-Börsen am Freitag dürften die wichtigsten US-Indizes mit Verlusten in die neue Woche starten. Im Fokus der Anleger weltweit bleibt die Lage in Nahost.

Die vor dem Wochenende versprochene Öffnung der Straße von Hormus bis zum Ende der Waffenruhe an diesem Mittwoch währte nur einen Tag. Zudem hat die iranische Führung bislang keine Entscheidung über weitere Verhandlungen mit den USA getroffen, wie Außenamtssprecher Ismail Baghai sagte. Eine weitere Verhandlungsrunde sei aktuell nicht geplant. Die Ölpreise reagierten prompt und legten zu, was Inflationssorgen befeuert und damit auch die Befürchtung steigender Zinsen. Die Renditen von US-Anleihen zogen an.

"Die Nahostkrise hat die Märkte mehr denn je wieder voll im Griff", hieß es in den "Mußler-Briefen". Dabei sei nicht nur das, was US-Präsident Donald Trump sage, oft widersprüchlich und nicht glaubwürdig, sondern auch das, was aus dem Iran komme. Zwar erwartet Herausgeber und Redakteur Marcel Mußler für die Aktienmärkte derzeit keinen Absturz, aber auch "noch keine neue gute Kaufgelegenheit".

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund anderthalb Stunden vor dem Börsenstart 0,5 Prozent tiefer bei 49.180 Punkten. Noch am Freitag hatte er sich wieder deutlich seinem Rekordhoch bei etwas über 5.500 Punkten aus dem Februar angenähert. Der Nasdaq 100 wird ebenfalls 0,5 Prozent tiefer und damit bei 26.549 Zählern erwartet. Der Technologie-Auswahlindex und auch der marktbreite S&P 500 hatten bereits vor dem Wochenende neue Höchststände erklommen.

Unter den Einzelwerten dürfte die Aktie von AST SpaceMobile in den Blick rücken, die vorbörslich um knapp 13 Prozent einbrach. Der Entwickler des ersten weltraumgestützten Mobilfunknetzwerks gab bekannt, dass die New-Glenn-Rakete von Jeff Bezos' Firma Blue Origin einen Satelliten von AST zu tief abgesetzt habe. AST SpaceMobile will mit seinen Satelliten Verbindungen zwischen handelsüblichen Smartphones und Satelliten ermöglichen, um Funklöcher zu schließen.

Marvell Technology sprangen unterdessen vor dem Handelsstart um 5,1 Prozent nach oben. Wie der US-Online-Dienst für Wirtschaft und Technologie "The Information" berichtete, verhandelt Google mit dem Halbleiterhersteller über die Entwicklung zweier neuer Chips, die KI-Modelle effizienter ausführen sollen.

American Airlines verloren vor dem Börsenstart 3,3 Prozent, United Airlines 2,6 Prozent. Nach Büroschluss am Freitag hatte die Fluggesellschaft einem Zusammenschluss mit Konkurrentin United Airlines eine Absage erteilt. Andere Fluggesellschaften, etwa Delta Air Lines oder JetBlue Airways zeigten sich angesichts der erneut stark angespannten Lage in Nahost und des Ölpreisanstiegs allerdings ebenfalls schwach.

Avis Budget dürften nach einer sehr starken Kursrally und einer deshalb nun erfolgten Abstufung durch die britische Bank Barclays auf "Underweight" Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Papier gab vorbörslich um 2,8 Prozent nach.

Seit Ende März hat Avis allerdings bei hohen Umsätzen um satte 360 Prozent zugelegt. Auslöser der Rally war Marktbeobachtern zufolge ein gezielter Short Squeeze gewesen. Darunter versteht man einen starken, sich selbst verstärkenden Anstieg des Aktienkurses durch Anleger, die bisher über Leerverkäufe auf fallende Kurse spekulierten hatten und diese Position dann um jeden Preis hatten auflösen müssen. So habe der Autovermieter im April eine Kapitalerhöhung im Volumen von 5 Millionen Aktien oder rund 15 Prozent des Grundkapitals erfolgreich durchgeführt, hieß es./ck/stw

US4771431016, US2605661048, US6311011026, US0537741052, US78378X1072, US2473617023, 2455711, US9100471096, US02376R1023, US02079K1079, US00217D1000, US5738741041