Unsere letzte Kommentierung zur Deutschen Telekom überschrieben wir am 10. April an dieser Stelle mit "Droht eine Fortsetzung der Korrektur?".Zum damaligen Zeitpunkt beendete die Aktie eine Erholung und drehte nach unten ab. Leider verpasste es die Deutsche Telekom damals, den Rücksetzer auf 30 Euro zu begrenzten. Dort lag das vorherige Tief. Die von Verunsicherung geprägte Situation forderte jedoch ihren Tribut. Die Deutsche Telekom sackte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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