Gewinnmitnahmen dominieren das Handelsgeschehen im Dax im frühen Montagshandel. Der Markt preist die Entwicklungen vom Wochenende ein. Nach der temporären Entspannung am Freitag verschärfte sich die Situation am Wochenende wieder. Die Reaktion der Finanzmärkte folgte auf dem Fuß.Die Ölpreise legten deutlich zu. Das setzte wiederum die Aktienmärkte unter Druck. So verlor der Dax im frühen Montagshandel deutlich. Die Marke von 24.000 Punkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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