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ADS-TEC Energy auf der Hannover Messe 2026: Batteriegestützte Infrastruktur als Antwort auf volatile Energiemärkte



20.04.2026 / 14:30 CET/CEST

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ADS-TEC Energy ist auf dem Baden-Württembergischen Gemeinschaftsstand in Halle 12, Stand E63 vertreten. Energiepreise bleiben volatil und erhöhen den Druck auf Unternehmen

Batteriespeicher schaffen Flexibilität, Resilienz und wirtschaftliche Unabhängigkeit

ADS-TEC Energy zeigt auf der Hannover Messe konkrete Lösungen für eine widerstandsfähige Energieinfrastruktur Hannover/Nürtingen, 20. April 2026 - Die Energiepreise in Europa bleiben hoch und schwer kalkulierbar. Geopolitische Unsicherheiten und strukturelle Abhängigkeiten von Energieimporten wirken sich direkt auf Unternehmen und ihre Investitionsentscheidungen aus. Auf der Hannover Messe 2026 (20.-24. April) zeigt ADS-TEC Energy, wie batteriegestützte Systeme dieser Dynamik entgegenwirken und warum sie zu einem zentralen Baustein der zukünftigen Energieversorgung werden. ADS-TEC Energy ist auf dem Baden-Württembergischen Gemeinschaftsstand in Halle 12, Stand E63 vertreten. Als deutscher Partner übernimmt das Unternehmen die Entwicklung, Integration und den Betrieb komplexer Energiesysteme über deren gesamten Lebenszyklus hinweg. "Made in Germany ist für uns kein Herkunftssiegel, sondern ein Qualitäts- und Sicherheitsversprechen", sagt Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. "In kritischen Infrastrukturen geht es um Datenhoheit, Betriebssicherheit und die Fähigkeit, Systeme langfristig zu kontrollieren und weiterzuentwickeln. Dafür bringen wir 15 Jahre Erfahrung mit." Energie wird zunehmend zum strategischen Faktor: Sie ist kein stabiler Kostenblock mehr, sondern ein Risiko, das aktiv gemanagt werden muss. Unternehmen müssen ihre Abhängigkeit von externen Einflüssen reduzieren, so Speidel. Batteriespeicher ermöglichen es, Energie zwischenzuspeichern, Lastspitzen zu steuern und Strom dann zu nutzen, wenn er wirtschaftlich sinnvoll ist. Das erhöht die Planbarkeit in volatilen Märkten, reduziert Importabhängigkeiten und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig eröffnet die Kombination aus Speicher, Ladeinfrastruktur und Energiemanagement zusätzliche wirtschaftliche Potenziale: Energie kann gezielt genutzt, aktiv gesteuert und optimiert werden. Flexibilität wird damit zum entscheidenden Faktor für den wirtschaftlichen Betrieb von Infrastruktur. Ein konkretes Beispiel zeigt ADS-TEC Energy auf der Messe mit dem ChargePost: Die batteriegestützte Schnellladelösung ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 300 kW - auch bei begrenzten Netzanschlüssen. Damit wird Hochleistungsladen dort realisierbar, wo klassische Infrastruktur an ihre Grenzen stößt, etwa im urbanen Raum, im ländlichen Raum, im Einzelhandel oder in Flottenanwendungen. Mit hunderten von Ladepunkten ist die Lösung bereits seit mehreren Jahren international erfolgreich im Einsatz. Die Hannover Messe gilt als eine der weltweit wichtigsten Plattformen für industrielle Transformation. Für ADS-TEC Energy ist die Teilnahme ein klares Signal: Die Zukunft der Energieversorgung entscheidet sich nicht allein im Netz, sondern in der Flexibilisierung - also in der intelligenten Verknüpfung von Speicherung, Nutzung und Steuerung von Energie sowie in skalierbaren Lösungen, die Energie wirtschaftlich nutzbar machen. Über ADS-TEC Energy Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com Media Kontakt: Für ADS-TEC Energy: Katharina Decken Marketing & Communications Press.energy@ads-tec-energy.com



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