IonQ stärkt seine Position im Quantencomputing

Der Kurs von IonQ hat in der vergangenen Woche eindrucksvoll angezogen. An der New Yorker Börse sprang die Aktie zeitweise um mehr als 20 Prozent nach oben und erreichte im Wochenverlauf Kurse jenseits der 45-Dollar-Marke. Auslöser war eine Kombination aus starkem Branchenmomentum und einer technologischen Meldung, die dem Quantenpionier aus Maryland besondere Aufmerksamkeit verschaffte. IonQ meldete einen Durchbruch bei der Vernetzung zweier unabhängiger Quantensysteme und untermauerte damit seinen Anspruch, im Rennen um skalierbare Quantencomputer vorne mitzuspielen.

Fundamental steht das Unternehmen auf einer vergleichsweise stabilen Basis. Im vierten Quartal 2025 erzielte IonQ einen Umsatz von 61,9 Millionen Dollar und übertraf die Erwartungen deutlich. Auf Jahressicht kletterten die Erlöse auf 130 Millionen Dollar, was einem Wachstum von mehr als 200 Prozent entspricht. Damit ist IonQ das erste börsennotierte Quantenunternehmen, das die Schwelle von 100 Millionen Dollar Jahresumsatz überschritten hat. Für 2026 stellt das Management Erlöse von rund 235 Millionen Dollar in Aussicht, getragen von wachsender Nachfrage nach Quantum-Computing-as-a-Service über Cloudplattformen wie AWS und Azure.

Strategisch setzt der Konzern konsequent auf Präzision statt reiner Qubit-Masse. Die jüngst bestätigte Gate-Fidelity von 99,99 Prozent gilt branchenweit als Referenzwert. In Kombination mit der Ausweitung in angrenzende Felder wie Quantenvernetzung, -sicherheit und -sensorik positioniert sich IonQ zunehmend als Full-Stack-Anbieter. Der geplante Ausbau modularer Systeme soll es ermöglichen, Rechenleistung künftig über vernetzte Einheiten zu skalieren, ähnlich wie klassische Rechenzentren. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen defizitär, was angesichts hoher Forschungsaufwendungen keine Überraschung ist und weiterhin ein zentrales Risiko für Investoren darstellt.

Auch Analysten zeigten sich positiv: Für IonQ liegt das durchschnittliche Kursziel aktuell bei rund 68 bis 69 Dollar und damit klar über dem jüngsten Schlusskurs. Rückenwind liefern aus Sicht der Experten vor allem das kräftige Umsatzwachstum, die Fortschritte bei der Vernetzung von Quantensystemen sowie die wachsende Positionierung als Full-Stack-Anbieter im Quantencomputing.

IonQ, Inc. Tageschart

Betrachtungszeitraum: 01.10.2021- 20.04.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Der aktuelle Kurs notiert oberhalb der 100-Tage-Linie bei 40,45 Dollar und bewegt sich inzwischen auch nahe an der 200-Tage-Linie bei 46,42 Dollar. Damit hat die Aktie einen wichtigen mittelfristigen Trendwechsel vollzogen. Auf der Oberseite rückt zunächst die Marke von 50 Dollar als erster signifikanter Widerstand in den Fokus. Gelingt hier ein nachhaltiger Ausbruch, öffnet sich der Weg in Richtung der nächsten Hürde bei 55 Dollar.

Auf der Unterseite bildet der Bereich um 26 Dollar eine zentrale Unterstützungszone. Dieses Niveau fungierte in den vergangenen Monaten mehrfach als Auffanglinie und markiert zugleich das untere Ende des übergeordneten Aufwärtstrendkanals. Solange sich der Kurs oberhalb dieser Zone hält und die gleitenden Durchschnitte verteidigt, bleibt das technische Gesamtbild konstruktiv. Ein Rückfall unter die 100-Tage-Linie würde hingegen das aktuelle Momentum spürbar dämpfen.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf IonQ, Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit IonQ, Inc. UN75J0 1,34 29,03051 USD 29,03051 USD 2,91 Open End IonQ, Inc. UN7BYP 0,52 39,00 USD 39,00 USD 7,61 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.04.2024; 11:00 Uhr

Turbo Open End Bear auf IonQ, Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit IonQ, Inc. UN1ABS 1,38 59,815022 USD 59,815022 USD 2,83 Open End IonQ, Inc. UN7BYQ 7,06 50,00 USD 50,00 USD 7,06 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.04.2024; 11:00 Uhr

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