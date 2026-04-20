© Foto: Sina Schuldt/dpaNiedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies bringt eine explosive Idee in die Debatte um Volkswagen ein: Chinesisch entwickelte Modelle könnten in deutschen VW-Werken gebaut werden.Die Debatte dürfte bei Volkswagen für erhebliche Unruhe sorgen: Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hat sich dafür ausgesprochen, offen zu prüfen, ob künftig auch in China entwickelte Fahrzeuge des Konzerns in deutschen VW-Werken produziert werden könnten. Der SPD-Politiker verbindet damit vor allem ein Ziel: Beschäftigung sichern und die Auslastung der Standorte stabilisieren. Hintergrund ist der wachsende Druck durch chinesische Hersteller auf dem europäischen Automarkt. Vor allem bei Elektroautos haben …Den vollständigen Artikel lesen
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