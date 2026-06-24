Wolfsburg - Volkswagen steht laut eines Medienberichts kurz vor der Entscheidung über den Verkauf seines Schiffsmotorenherstellers Everllence. Wie die FAZ in ihrer Donnerstagausgabe schreibt, sollte der Vorstand am Mittwochnachmittag beraten und eine Empfehlung aussprechen, welche der drei Bieterparteien den Zuschlag bekommt. Für den Abend hat der Aufsichtsrat des Wolfsburger Automobilkonzerns eine Sitzung anberaumt.



Den Wert von Everllence taxieren Beteiligte auf acht bis neun Milliarden Euro. Um die Mehrheit an der Schiffsmotoreinheit bemühen sich nach Auskunft aus Finanzkreisen drei Beteiligungsgesellschaften, wobei eine in einem ungewöhnlichen Konsortium bietet: zusammen mit dem Volkswagen-Hauptaktionär Porsche SE und dem VW-Großaktionär Qatar.



Volkswagen lehnte eine Stellungnahme zu den Informationen ab. Auch die Private-Equity-Häuser haben sich in der Vergangenheit nicht geäußert. Everllence ist der neue Name der Traditionssparte MAN Diesel & Turbo, die zwischendurch einige Jahre MAN Energy Solutions (MAN ES) hieß. VW hatte das Geschäft vor rund 15 Jahren mehrheitlich übernommen und wollte es 2019 schon wieder verkaufen. Dieser erste Anlauf scheiterte. Nun will VW 51 Prozent der Anteile an Everllence abgeben.



Everllence erzielte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben mit 16.200 Beschäftigten 4,9 Milliarden Euro Umsatz. VW hatte den Verkaufsprozess im Spätsommer vergangenen Jahres aufs Gleis gesetzt, als der Konzern zwei US-Investmentbanken mandatierte, wie Insider berichten. Drei Beteiligungshäuser kamen in die engere Wahl und unterbreiteten Anfang des Monats vorläufige Offerten, in denen sie Pläne zu Standorten und Arbeitsplätzen beschrieben. Anfang dieser Woche legten sie dem Vernehmen nach Offerten mit einem konkreten Preis vor.





© 2026 dts Nachrichtenagentur