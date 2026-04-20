Der Anbieter von Hightech-Systemen für zivile und militärische Flugsicherung, Frequentis, ist ein wachstumsstarkes Unternehmen und in diesem Bereich Weltmarktführer. Ich hatte die Gelegenheit, auf der Finanzmesse Invest in Stuttgart am Stand Dr. Reuter mit dem Unternehmensvertreter Herrn Marin ein Interview zu führen. Was ist das Besondere an der Frequentis-Aktie und wie sind die weiteren Aussichten? Weiteres Wachstum erwartet Gegenstand des Gesprächs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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