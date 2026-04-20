In Kanälen und Gruppen auf dem Messenger Telegram herrscht ein reger Handel mit Methoden, viel Geld von Kund:innen zu stehlen. Die Tools umgehen dabei Sicherheitschecks und fördern so Geldwäsche. In einem für Geldwäsche bekannten Gebäudekomplex in Kambodscha öffnet ein Mitarbeiter auf seinem Handy eine beliebte vietnamesische Banking-App. Die App fordert ihn auf, ein mit dem Konto verknüpftes Foto hochzuladen, also wählt er das Bild eines asiatischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n