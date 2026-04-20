Die erst kürzlich beschlossene Privilegierung für große Batteriespeicher in einem Umkreis von 200 Metern um Umspannwerke könnte mit der nächsten Novelle des Baugesetzbuches schon wieder Geschichte sein. Zumindest will die Politik den Streifen auf 100 bis 200 Meter um Umspannwerke eindampfen. Der aktuelle Eindruck: Es wird gerade alles getan, um den Bau von großen Batteriespeichern maximal zu verkomplizieren. Nicht nur die Diskussionen über Netzentgelte, die möglicherweise rückwirkend erhoben werden, oder die fehlenden Netzanschlusskapazitäten hemmen die Entwicklung solcher Projekte, nun könnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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