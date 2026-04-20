© Foto: Godofredo A. Vásquez - APFord-Chef Jim Farley hat BYD als stärksten Rivalen gelobt. Elon Musk reagiert umgehend öffentlich und widerspricht der neuen Rangordnung.Tesla-Chef Elon Musk hat den chinesischen Autobauer BYD als ernsthaften Rivalen zurückgewiesen und zugleich auf Teslas größten Hebel im wichtigen Markt China verwiesen. Auslöser waren Aussagen von Ford-Chef Jim Farley, der BYD als derzeit stärksten Konkurrenten der Branche bezeichnet hatte - vor allem bei Kostenstruktur, Lieferkettenmanagement und Fertigungskompetenz. Farley sagte in einem Interview, wer wolle, dass US-Hersteller die Chinesen schlagen, müsse vor allem BYD im Blick haben. Der Konzern habe sich in China zur umsatzstärksten Automarke …Den vollständigen Artikel lesen
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