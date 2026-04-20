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Dow Jones News
20.04.2026 16:21 Uhr
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PTA-HV: Addiko Bank AG: Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 20. April 2026

DJ PTA-HV: Addiko Bank AG: Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 20. April 2026

Ergebnisse Hauptversammlung

Addiko Bank AG: Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 20. April 2026

Wien (pta000/20.04.2026/15:45 UTC+2)

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.943.227

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.943.227

JA 9.943.227 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen. -

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.748.227

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.748.227

JA 9.748.227 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 35.406 Stimmen. -

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss 2027 sowie für die

konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung 2027

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.978.533

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,17 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.978.533

JA 9.927.200 Stimmen.

NEIN 51.333 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen. -

Tagesordnungspunkt 5a:

Wahl von Dr. Kurt Pribil in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.978.533

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,17 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.978.533

JA 9.976.589 Stimmen.

NEIN 1.944 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen. -

Tagesordnungspunkt 5b:

Wahl von Frank Schwab in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.978.533

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,17 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.978.533

JA 9.965.468 Stimmen.

NEIN 13.065 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen. - Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.030.486

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 41,18 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.030.486

JA 7.973.485 Stimmen.

NEIN 57.001 Stimmen.

ENTHALTUNG 1.948.047 Stimmen. -

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik des Vorstands

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.025.556

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 41,16 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.025.556

JA 7.983.347 Stimmen.

NEIN 42.209 Stimmen.

ENTHALTUNG 1.952.977 Stimmen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Addiko Bank AG 
           Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Addiko Investor Relations 
Tel.:         +43 664 88876940 
E-Mail:        investor.relations@addiko.com 
Website:       www.addiko.com 
ISIN(s):       AT000ADDIKO0 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776692700281 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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