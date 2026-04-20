DJ PTA-HV: Addiko Bank AG: Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 20. April 2026
Ergebnisse Hauptversammlung
Addiko Bank AG: Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 20. April 2026
Wien (pta000/20.04.2026/15:45 UTC+2)
Tagesordnungspunkt 2:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.943.227
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,99 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.943.227
JA 9.943.227 Stimmen.
NEIN 0 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen. -
Tagesordnungspunkt 3:
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.748.227
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,99 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.748.227
JA 9.748.227 Stimmen.
NEIN 0 Stimmen.
ENTHALTUNG 35.406 Stimmen. -
Tagesordnungspunkt 4:
Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss 2027 sowie für die
konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung 2027
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.978.533
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,17 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.978.533
JA 9.927.200 Stimmen.
NEIN 51.333 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen. -
Tagesordnungspunkt 5a:
Wahl von Dr. Kurt Pribil in den Aufsichtsrat
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.978.533
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,17 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.978.533
JA 9.976.589 Stimmen.
NEIN 1.944 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen. -
Tagesordnungspunkt 5b:
Wahl von Frank Schwab in den Aufsichtsrat
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.978.533
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,17 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.978.533
JA 9.965.468 Stimmen.
NEIN 13.065 Stimmen.
ENTHALTUNG 0 Stimmen. - Tagesordnungspunkt 6:
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.030.486
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 41,18 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.030.486
JA 7.973.485 Stimmen.
NEIN 57.001 Stimmen.
ENTHALTUNG 1.948.047 Stimmen. -
Tagesordnungspunkt 7:
Beschlussfassung über die Vergütungspolitik des Vorstands
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.025.556
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 41,16 %
Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.025.556
JA 7.983.347 Stimmen.
NEIN 42.209 Stimmen.
ENTHALTUNG 1.952.977 Stimmen.
(Ende)
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April 20, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)