DJ PTA-HV: Addiko Bank AG: Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 20. April 2026

Ergebnisse Hauptversammlung

Addiko Bank AG: Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung der Addiko Bank AG am 20. April 2026

Wien (pta000/20.04.2026/15:45 UTC+2)

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.943.227

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 50,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.943.227

JA 9.943.227 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen. -

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.748.227

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,99 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.748.227

JA 9.748.227 Stimmen.

NEIN 0 Stimmen.

ENTHALTUNG 35.406 Stimmen. -

Tagesordnungspunkt 4:

Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss 2027 sowie für die

konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung 2027

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.978.533

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,17 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.978.533

JA 9.927.200 Stimmen.

NEIN 51.333 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen. -

Tagesordnungspunkt 5a:

Wahl von Dr. Kurt Pribil in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.978.533

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,17 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.978.533

JA 9.976.589 Stimmen.

NEIN 1.944 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen. -

Tagesordnungspunkt 5b:

Wahl von Frank Schwab in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 9.978.533

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 51,17 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 9.978.533

JA 9.965.468 Stimmen.

NEIN 13.065 Stimmen.

ENTHALTUNG 0 Stimmen. - Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.030.486

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 41,18 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.030.486

JA 7.973.485 Stimmen.

NEIN 57.001 Stimmen.

ENTHALTUNG 1.948.047 Stimmen. -

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Vergütungspolitik des Vorstands

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 8.025.556

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 41,16 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 8.025.556

JA 7.983.347 Stimmen.

NEIN 42.209 Stimmen.

ENTHALTUNG 1.952.977 Stimmen.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Addiko Bank AG Canetti Tower, Canettistraße 5/12.OG 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Tel.: +43 664 88876940 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776692700281 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)