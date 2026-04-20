SAP rückt kurz vor den Quartalszahlen wieder stärker in den Mittelpunkt der Anleger. Nach schwachen Monaten zeigt die Aktie neue Dynamik. Gleichzeitig sorgen Aussagen von CEO Christian Klein für Diskussionen über Strategie und kurzfristige Risiken.Stimmung dreht nach kräftiger Erholung Nach einem deutlichen Rücksetzer hat die SAP-Aktie zuletzt einen bemerkenswerten Turnaround hingelegt. Vom Tief bei rund 137 EUR, was einem Rückgang von etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de