Der chinesische E-Auto-Hersteller Seres hat ein Patent angemeldet, das eine Toilette im Fahrzeug beschreibt, die direkt unter dem jeweiligen Sitz montiert ist. Unklar bleibt aber noch, ob Seres damit tatsächlich die typischen Toilettenpausen während des Ladestopps überflüssig machen will oder ob die Idee eher für Notfälle gedacht ist. Bei dem Thema, das aktuell im Web trendet, ist im Grunde noch vieles unklar: Zunächst bedeutet eine Patentanmeldung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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