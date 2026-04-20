Eine Studie der Fernuniversität Hagen kommt zu dem Ergebnis, dass der Solar-Rebound-Effekt - der dadurch entsteht, dass Haushalte nach der Installation einer Solaranlage ihren Gesamtstromverbrauch erhöhen - derzeit ein blinder Fleck in der Planung des europäischen Energiesystems und in den Emissionsminderungsszenarien ist. Wer eine Solaranlage auf sein Dach installiert, könnte über sekundäre Effekte seinen Stromverbrauch in die Höhe treiben. In Europa könnten so zusätzliche Systemkosten von bis zu 23,5 Milliarden Euro pro Jahr entstehen, wie eine neue Studie ergab. Mensur Delic und Michael Bucksteeg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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