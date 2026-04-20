New York - Nach der jüngsten Rekordjagd des S&P 500 und des Nasdaq 100 starten die beiden bedeutsamen US-Indizes am Montag verhalten in die neue Woche. Im Fokus der Anleger blieb die unsichere Lage in Nahost - vor allem wegen der als Transportweg wichtigen Strasse von Hormus, deren am Freitag vom Iran verkündete Öffnung nur von kurzer Dauer war. Der marktbreite S&P 500 gab nach einer Handelsstunde aber nur leicht um 0,08 Prozent auf 7.120 Punkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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