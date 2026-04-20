Eine neue Studie von Connect Energy Economics im Auftrag von bne, DIHK, EEX und VEA zeigt, dass Finanzhilfen in Milliardenhöhe nicht mit zentralen EU-Vorgaben in Einklang stehen. Effektiver und effizienter zur Stärkung der Versorgungssicherheit wäre eine Absicherungspflicht. Wie die Bundesregierung neue Kapazitäten zur Stärkung der Versorgungssicherheit fördern will, sorgt für viel Gesprächsstoff in diesen Tag. So sind in der Kraftwerksstrategien Ausschreibungen für neue Kapazitäten geplant. Darüber könnte die Bundesregierung den Bau neuer Gaskraftwerke mit Milliarden fördern. Noch sind die Ausschreibungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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