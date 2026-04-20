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Northern Data Group - Gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zu dem Tauschangebot der Rumble Inc.



20.04.2026 / 18:05 CET/CEST

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Northern Data Group - Gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zu dem Tauschangebot der Rumble Inc. Frankfurt/Main - 20. April 2026 - Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data" oder "die Gruppe"), ein führender Anbieter von KI und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, hat heute die gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot (Tauschangebot) der Rumble Inc.[1] veröffentlicht. Das Dokument ist unter " Publikationen " im Bereich Investor Relations auf der Website von Northern Data verfügbar.

[1] Durchgeführt durch Rumble Deutschland AG

Über Northern Data Group: Northern Data AG (ETR: NB2 ) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein. Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an acht globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de.

Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de



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