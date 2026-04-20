Porrentruy - Die Sicherung der Existenz, der Erhalt des Lebensstandards und die private Vorsorge sind die drei Säulen, auf denen die Altersvorsorge in der Schweiz basiert. Letztendlich zielen die Massnahmen darauf ab, auch im Ruhestand rund 60 bis 80 Prozent des ehemaligen Bruttoeinkommens zu erhalten. Die drei Pfeiler für eine sorgenfreie Zukunft im Alter Umfangreiche Informationen über das Schweizer Rentensystem gibt es bei Swiss Serenity. Demnach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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