Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Grund war die Unsicherheit über eine Verlängerung der Waffenruhe im Iran. Besonders fragil ist auch die Lage in der Strasse von Hormus. «Nach jeder Menge Hoffnung noch am Freitagnachmittag ist über das Wochenende die Verunsicherung an die Börse zurückgekehrt», sagte ein Marktbeobachter. Kurz vor Ablauf der Feuerpause am Mittwochabend Ortszeit in Washington sei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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