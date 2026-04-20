Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Montag einen Teil ihrer satten Freitagsgewinne wieder abgegeben. Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs bekam einen Rückschlag, weil die am Freitag vom Teheran verkündete Öffnung der Strasse von Hormus nur von kurzer Dauer war. US-Präsident Donald Trump bezeichnete es als «sehr unwahrscheinlich», dass die am Mittwoch auslaufende Waffenruhe verlängert wird. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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