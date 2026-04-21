Wegen des hohen Goldpreises rückt Westafrika als eine der produktivsten Förderregionen der Welt zunehmend in den Fokus der Investoren. Der chinesische Gigant Zijin Mining setzt alles daran, zu den Marktführern aufzuschließen, sieht sich jedoch wachsenden politischen Hürden gegenüber. Gleichzeitig zeigt Thor Explorations, wie man sich erfolgreich als hocheffiziente Cash-Maschine etabliert, während der ungleich kleinere Wettbewerber Desert Gold Ventures unmittelbar vor dem Sprung vom Explorer zum Produzenten steht.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de