600 Mio. Pipeline, NATO-Aufträge, Software-Boom - zündet hier der nächste Highflyer?

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Kanada baut seine Verteidigung um - und ein Unternehmen aus Ontario ist bereits mittendrin, statt nur zuzuschauen.

Volatus Aerospace hat sich in kurzer Zeit vom kommerziellen Drohnenanbieter zu einer integrierten Plattform für Verteidigung, Industrie und Training entwickelt. Wer die aktuellen Zahlen durchsieht, findet spannende Details. Es gibt ein wachsendes Verteidigungsgeschäft, wiederkehrende Serviceerlöse und eine Bilanz, die weitere Expansion erlaubt. Die entscheidende Frage für Investoren ist nicht mehr, ob Volatus liefern kann, sondern wie schnell der Markt diese Geschichte begreift.

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Drei Säulen, die ineinandergreifen

Das Geschäftsmodell von Volatus ruht auf drei Standbeinen und genau diese Kombination macht das Unternehmen interessant. Da ist die Verteidigungssparte mit Aufklärungsdrohnen, Abwehrsystemen gegen feindliche Drohnen mittels der SKYDRA Plattform und Trainingsprogrammen für NATO-Partner. Zweitens die kommerziellen Luftdienste für Energieversorger und Infrastrukturbetreiber. Drittens der Verkauf von Drohnen, Frachtplattformen und Schulungen.

Was auf den ersten Blick wie eine klassische Mischung aussieht, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als durchdachte Plattformlogik. Die kommerziellen Einsätze liefern Betriebsdaten und regulatorisches Vertrauen. Das Training schafft langfristige Kundenbindung. Und die Verteidigungssparte öffnet Türen zu großen, margenstarken Regierungsaufträgen. Jede Säule füttert die anderen.

Die Zahlen, die für sich sprechen

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Volatus Aerospace 34,2 Mio. CAD Umsatz, ein Plus von 26% gegenüber dem Vorjahr. Die Bruttomarge blieb mit rund 32% stabil. Bemerkenswert ist der Wandel in der Umsatzstruktur. Der Verteidigungsanteil kletterte auf 25%, nach lediglich 5% vor zwei Jahren. Das Management peilt mittelfristig 60-65% an. Das ist kein vorsichtiger Schritt, sondern ein strategischer Sprung.

Noch wichtiger für das Vertrauen in die Zukunft. Die Barreserven belaufen sich auf etwa 40 Mio. CAD. Damit ist das Unternehmen so liquide wie nie zuvor. Gleichzeitig verbesserte sich das bereinigte EBITDA um 25% im Vergleich zum Vorjahr. Die Verluste schrumpfen, während die Investitionen in Fertigung und Entwicklung hoch bleiben. Genau das ist das Muster eines Unternehmens, das bewusst in die Skalierung investiert, bevor die Gewinne fließen.

Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) liegen bei etwa 20 Mio. CAD. Dazu kommt eine Auftragspipeline von über 600 Mio. CAD. Das ist keine Zukunftsmusik, sondern gebuchtes oder in fortgeschrittener Verhandlung befindliches Geschäft.

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Der Rüstungshebel: Timing ist alles

Kanada hat mit seiner Defence Industrial Strategy einen Plan vorgelegt, der Volatus direkt in die Karten spielt. 6,6 Mrd. CAD sind als nicht-verwässernde Finanzierungen eingeplant, die langfristige Nachfrage wird auf 80 Mrd. CAD beziffert. Die Regierung will 70% der Beschaffung an heimische Firmen vergeben. Und unbemannte Systeme wurden offiziell zur "souveränen Kernfähigkeit" erklärt.

Volatus Aerospace hat genau das, was Ottawa jetzt sucht, eine eigene Fertigung. Die neue Anlage in Mirabel bei Montreal ist auf eine Jahreskapazität im Gegenwert von 250 Mio. CAD ausgelegt. Erste Produktionsläufe starten in den kommenden Wochen. Wer in Kanada heute Drohnen im großen Stil bauen will, kommt an Volatus kaum vorbei.

Hinzu kommen konkrete Aufträge, die keine Absichtserklärungen mehr sind. Wiederholte Bestellungen von NATO-Kunden für Aufklärungsdrohnen zeigen, dass die Systeme im Einsatz überzeugen. Ein 9 Mio. CAD großer Trainingsauftrag eines Bündnispartners wurde bereits verbucht. Die nationale Rahmenvereinbarung mit der kanadischen Regierung wurde verlängert.

Software als Margenbooster

Parallel zum Hardwaregeschäft baut Volatus ein zweites Standbein auf, das viele Anleger noch nicht auf dem Schirm haben. Mit SKYDRA, einer SaaS-Plattform für Drohnenabwehr-Planung und Simulation, adressiert das Unternehmen einen Markt, der bis 2030 auf über 20 Mrd. USD Dollar geschätzt wird. Die erwarteten Margen für solche Softwarelösungen liegen bei 80-85%, ein völlig anderes Kaliber als der Hardwareverkauf.

"SKYDRA stellt als unsere erste SaaS-Plattform einen wichtigen Meilenstein für Volatus dar und schafft eine wiederkehrende Einnahmequelle aus Softwareverkäufen im Rahmen unserer Verteidigungsstrategie."

sagte CEO Glen Lynch bei der Vorstellung. Das Produkt befindet sich zwar noch in der Evaluationsphase, aber die strategische Richtung ist klar. Es soll weniger Hardware-Handel geben, dafür mehr digitale Wertschöpfung und das mit Patentanmeldungen, also schwer kopierbar.

Das stille Fundament: Wiederkehrende Erträge aus der Industrie

Während die Verteidigungssparte für die Schlagzeilen sorgt liefert das kommerzielle Geschäft das, was jedes Wachstumsunternehmen braucht: planbare, wiederkehrende Einnahmen. Volatus Aerospace überwacht Pipelines, Stromtrassen und Offshore-Windparks und das mit langfristigen Verträgen. Ein aktueller Zweijahresvertrag mit einem großen Offshore-Windbetreiber sieht den Einsatz schwerer Lieferdrohnen vor, die bis zu 100 kg direkt auf die Turbinennabe transportieren. Läuft die Pilotphase erfolgreich, könnte der Kunde das Modell auf seine gesamte Flotte mit über 1.500 Turbinen ausweiten.

Noch eindrucksvoller ist die Pipeline-Überwachung: Mehr als 75.000 Flugstunden hat Volatus in diesem Bereich bereits absolviert. Die Kunden, Energieversorger und Pipeline-Betreiber, schätzen die Kombination aus bemannten und unbemannten Systemen. Mit der vollständigen Übernahme von Synergy Aviation fließen nun auch die Erträge aus deren Helikopterflotten direkt in die Kasse.

Die Insider setzen ihr eigenes Geld ein

Wer das Management einer Firma wirklich verstehen will, schaut nicht auf die Präsentationen, sondern auf das deren Portfolio. Bei Volatus ist das Bild eindeutig, über 20% der Aktien befinden sich in Insider-Hand. Seit 7 Jahren hat kein Vorstandsmitglied Anteile verkauft, auch nicht in Phasen, in denen der Kurs deutlich anzog. Alle Vollzeitmitarbeiter sind über ein Aktienprogramm beteiligt.

Das ist ein handfestes Signal. Führungskräfte, die ihr eigenes Vermögen in die Firma stecken und dort halten, denken in Jahren, nicht in Quartalen. Diese Kontinuität schafft eine andere Form der Verbindlichkeit und nimmt Anlegern zumindest ein Stück des typischen Risikos bei Wachstumsunternehmen.

Aktuell notiert die Aktie bei 0,70 CAD.

Chart Volatus Aerospace, Stand 19.04.2026, Quelle: Refinitiv

Volatus Aerospace hat die drei Säulen aufgebaut, die Zahlen verbessern sich quartalsweise, und die politische Großwetterlage könnte nicht günstiger sein. Die Insider haben ihr Geld investiert und lassen es drin. Wer auf die Schnittstelle von Drohnentechnologie, kanadischer Rüstungsexpansion und wiederkehrenden Softwareerlösen setzen will, findet hier ein Unternehmen, das bereits liefert. Die Bewertungslücke zu vergleichbaren Playern wird sich schließen, die Frage ist nur: wie schnell.

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