DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Starker Start ins Jahr 2026: Nettogewinn von 232 Mio. €, RoTCE 27,6% und CIR 32,5%

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BAWAG Group AG: Starker Start ins Jahr 2026: Nettogewinn von 232 Mio. EUR, RoTCE 27,6% und CIR 32,5%

Wien (pta000/21.04.2026/07:00 UTC+2)

• Starker Jahresbeginn: Q1 '26 Nettogewinn von 232 Mio. EUR, basierend auf höheren Kernumsätzen und anhaltenden

Synergiegewinnen • Äußerst profitables Geschäftsmodell: Q1 '26 RoTCE von 27,6 %, deutlich über BAWAG's langfristigem Ziel von >20 % • Überschüssiges Kapital: CET1-Quote von 15,0% ... 15,4% einschließlich Beteiligungsverkauf mit einem

Überschusskapital von 650 Mio. EUR über dem CET1-Ziel von 12,5 % • PTSB als strategische Wachstumsmöglichkeit in Irland: BAWAG einigt sich mit PTSB am 14. April 2026 auf Barangebot

für PTSB-Aktien

Die BAWAG Group hat heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht, mit einem Nettogewinn von 232

Mio. EUR, einer Rendite auf materielles Eigenkapital (RoTCE) von 27,6% und einem Kosten-Ertrags-Verhältnis (CIR)

von 32,5%.

FINANZIELLE ENTWICKLUNG IM ERSTEN QUARTAL 2026

Die BAWAG Group erzielte im ersten Quartal einen Nettogewinn von 232 Mio. EUR mit einem Gewinn je Aktie von 3,00 EUR , und einem Ergebnis vor Risikokosten von 391 Mio. EUR, ein Anstieg von 3% im Vergleich zum Vorquartal.

Der RoTCE von 27,6 % lag weiterhin deutlich über dem langfristig angestrebten Ziel von mehr als 20 %. Dies wurde durch eine disziplinierte Kapitalallokation sowie weiterhin realisierte Synergien unterstützt, da die Integration von Knab weitgehend abgeschlossen ist und die Integration von easybank in Deutschland weiter voranschreitet.

Die Nettozinserträge beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 480 Mio. EUR, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht, unterstützt durch die Akquisitionen und einer sich ändernden Zusammensetzung der Aktiva. Der Provisionsüberschuss stieg auf 99 Mio. EUR, ein Anstieg von 11 % im Jahresvergleich, was auf anhaltendes organisches Wachstum sowie die Übernahmen zurückzuführen ist.

Die operativen Aufwendungen sanken im Jahresvergleich um 5% auf 188 Mio. EUR, und sind auf kontinuierliche Effizienzmaßnahmen und Synergierealisierung in der gesamten Gruppe zurückzuführen. Folglich verbesserte sich die CIR auf 32,5% gegenüber 37,0% im 1. Quartal des Vorjahres. Dies entspricht ebenso unserem langfristig angestrebten Ziel von unter 33%.

Die Risikokosten beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 65 Mio. EUR, verglichen mit 59 Mio. EUR im 1. Quartal des Vorjahres. Das Quartal des Vorjahres umfasste nach dem Abschluss der Übernahme am 1. Februar 2025 nur zwei Monate des nunmehr umbenannten easybank-Geschäfts. Die Qualität der Aktiva blieb stark, mit einer Quote notleidender Kredite (NPL) von 0,8%, unverändert im Jahresvergleich.

"Wir hatten einen starken Start ins Jahr 2026. Mit einem Nettogewinn von 232 Mio. EUR, einem RoTCE von 28% und einer CIR von 33% erzielten wir eine sehr starke operative Performance. Die operativen Kernerträge beliefen sich auf 579 Mio. EUR, ein Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahr, während das Ergebnis vor Risikokosten 391 Mio. EUR erreichte. Diese Entwicklung spiegelt die Vorteile unserer in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen in den Aufbau einer paneuropäischen und U.S.-amerikanischen Bankengruppe wider.

Nach einem Rekordjahr 2025 und der Integration von Knab und Barclays Consumer Bank Europe (die Anfang dieses Jahres in easybank umbenannt wurde), sind wir begeistert, dass wir von der PTSB für diese Transaktion ausgewählt wurden. Das haben wir bereits letzte Woche kommuniziert, aber ich kann es nicht genug betonen. Das Vertrauen und die Zuversicht, die uns der PTSB-Vorstand und der irische Finanzminister als Mehrheitsaktionär der Bank entgegenbringen, nehmen wir sehr ernst und sind bestrebt, unsere Fähigkeiten und Beiträge unter Beweis zu stellen.

Ich bin unglaublich stolz auf unsere Teammitglieder und ihr Engagement für unsere Kunden und die Gemeinschaften. Ihre Arbeitsmoral, Leidenschaft und Ihr Engagement für Exzellenz sind es, was die BAWAG Group auszeichnet und sie so besonders macht!" - Anas Abuzaakouk -- CEO, BAWAG Group

PTSB - STRATEGISCHE WACHSTUMTSMÖGLICHKEIT IN IRLAND

Irland ist für die BAWAG ein sehr attraktiver Markt, der durch ein starkes makroökonomisches Umfeld gestützt wird. Aufbauend auf unserer Geschäftstätigkeit in Irland seit 2015 und dem Aufbau unseres Privatkundengeschäfts mit MoCo im Jahr 2023, einigte sich die BAWAG mit PTSB auf ein Barangebot für PTSB-Aktien. Die vorgeschlagene Übernahme würde lokale Expertise mit der Bilanzstärke und den operativen Fähigkeiten der BAWAG Group verbinden.

"Die geplante Übernahme von PTSB wäre ein transformativer Schritt im weiteren Aufbau einer paneuropäischen und U.S.-amerikanischen Bankengruppe. Nach erfolgreichem Abschluss würde die BAWAG Group über 100 Mrd. EUR an Gesamtaktiva verfügen, mit mehr als fünf Millionen Kunden in sieben Ländern, und einem umfassenden Angebot an Privat-, KMU- und Firmenkundenprodukten anbieten. Wir freuen uns, unsere neuen Kollegen von PTSB willkommen zu heißen und gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten - mit unseren besten Jahren vor uns.", fügte Anas Abuzaakouk hinzu.

Die Übernahme unterliegt der Genehmigung von Aktionären und Aufsichtsbehörden.

Die Transaktion wurde so strukturiert, dass sie unserem gruppenweiten langfristig angestrebten angestrebten Renditeziel (RoTCE) von mehr als 20 % entspricht. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis 2028 einen Nettogewinn von über 250 Mio. EUR und nach drei Jahren eine EPS-Steigerung von über 20% bewirkt und aus Kapitalallokationssicht mehr als doppelt so wertsteigernd ist, als ein Aktienrückkauf.

Vor dem Hintergrund unserer starken Kapitalposition und hohen Kapitalgenerierung ist es unser Ziel, die Transaktion vollständig durch Kapitalmanagementmaßnahmen selbst zu finanzieren: Für 2026 wird BAWAG vorübergehend seine Dividendenpolitik anpassen, einschließlich einer Selbstverpflichtung, den Gewinn des ersten Halbjahres nicht auszuschütten, sodass das maximale Dividendenpotential auf die Gewinne des zweiten Halbjahres von etwa 500 Mio. EUR beschränkt ist. Darüber hinaus wird die Gruppe RWA-Optimierungsmaßnahmen umsetzen, einschließlich Kreditabsicherungslösungen, mit einem erwarteten Kapitalbeitrag von rund 50 Basispunkten im ersten Halbjahr 2026. Alternative Optionen wären weitere Dividendenanpassungen und eine Kapitalerhöhung.

ÜBERSICHT

Million EUR Q1 '26 Q1 '25 Veränderung vs. Vorjahr (in %) Q4 '25 Veränderung im Vergleich zum Vorquartal (in %) Operative Kernerträge 578,9 534,8 8% 570,4 1% Nettozinsertrag 480,2 445,8 8% 473,1 2% Provisionsüberschuss 98,7 89,0 11% 97,3 1% Operative Erträge 579,0 533,8 8% 575,5 1% Operative Aufwendungen (187,9) (197,6) (5%) (194,3) (3%) Ergebnis vor Risikokosten 391,1 336,2 16% 381,2 3% Regulatorische Aufwendungen (13,7) (9,6) 43% (9,2) 49% Risikokosten (65,2) (59,2) 10% (63,9) 2% Ergebnis vor Steuern 313,3 268,0 17% 311,7 1% Nettogewinn 232,3 201,0 16% 230,2 1%

KENNZAHLEN

Q1 '26 Q1 '25 Veränderung im Vergleich zum Q4 '25 Veränderung im Vergleich zum Vorquartal Vorjahr RoTCE 27,6% 26,6% +1,0 Punkte 28.3% (0,7) Punkte CIR 32,5% 37,0% (4,5) Punkte 33.8% (1,3) Punkte

AUSBLICK & ZIELE

Die BAWAG Group setzt ihre etablierte Strategie fort und bestätigt ihr Ziel für den Nettogewinn 2026 von >960 Mio. EUR. Die mittelfristigen Ziele werden zum Jahresende aktualisiert, vorbehaltlich der Genehmigung von Aktionären und Aufsichtsbehörden, der PTSB Akquisition.

ÜBER DIE BAWAG GROUP

Die BAWAG Group (BG) ist eine paneuropäische und US-amerikanische Bankengruppe, die mehr als vier Millionen Kunden betreut. Die Gruppe verfolgt das Ziel, einfache und intuitive Banklösungen bereitzustellen, wobei sie ihren Digital-First-Ansatz mit einem beratungsorientierten Filialnetz kombiniert. BAWAG setzt sich dafür ein, für alle Stakeholder langfristigen, nachhaltigen Wert zu schaffen - durch operative Exzellenz, kundenorientierte Innovation und verantwortungsbewusster Bankgrundsätze. Durch die konsequente und disziplinierte Umsetzung ihrer Strategie zählt die BAWAG Group heute zu den finanziell erfolgreichsten und effizientesten Bankengruppen Europas.

Die Investor Relations-Website der BAWAG Group enthält bawaggroup.com/ir weitere Informationen, darunter finanzielle und andere Informationen für Investoren.

KONTAKTE - KOMMUNIKATION

Jutta Wimmer Sascha Nottmeier Head of Communication Medien Deutschland / Westeuropa +43 (0) 5 99 05-22474 communications@bawaggroup.com investor.relations@bawaggroup.com

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