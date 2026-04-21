Von Robert Jakob Neulich hatte mich der Schalk gepackt, und ich habe der Künstlichen Intelligenz in Gestalt von Chat GPT eine gemeine Falle gestellt. Ich präsentierte ihr je eine wertvolle Briefmarke und eine wertlose und vertauschte die Argumente, die für die Klassifizierung sprachen, in Bezug auf die Abbildungen. KI stolperte in die Falle, da die Bildanalyse extrem knifflig war. Offenbar wollte Chat GPT mir schmeicheln und lobt meine falsche Zuordnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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