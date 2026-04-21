Zürich - ETH-Professorin Paola Picotti wird mit dem Otto-Nägeli-Preis für medizinische Forschung 2026 ausgezeichnet. Sie hat eine Technologie entwickelt, mit der sie tausende von Proteinstrukturen mit einem Schlag untersuchen kann - ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen Alzheimer und Parkinson. In ihrer Karriere hat Paola Picotti, Professorin für molekulare Systembiologie an der ETH Zürich, schon viel erreicht und dafür etliche internationale Auszeichnungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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