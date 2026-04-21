© Foto: CFOTO - CFOTOAmazon pumpt bis zu 25 Milliarden US-Dollar in den Claude-Entwickler Anthropic.Der Online-Riese sichert sich damit nicht nur einen KI-Weltmarktführer, sondern auch einen Megakunden für seine eigenen Chips. Der Online-Händler Amazon wird weitere 5 Milliarden US-Dollar in den KI-Entwickler Anthropic investieren. Langfristig stellt der Konzern sogar bis zu 20 Milliarden US-Dollar zusätzlich in Aussicht. Das würde den Tech-Riesen zum mit Abstand größten Geldgeber des Claude-Herstellers machen. Die Nachricht sorgte am Montagabend für einen Kurssprung von rund 2,5 Prozent in der Amazon-Aktie. Im Gegenzug verpflichtet sich Anthropic, innerhalb der nächsten zehn Jahre über 100 Milliarden US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
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