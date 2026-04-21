Mit der Beteiligung an einem milliardenschweren Lithium-Projekt und einem eigenen KI-Agenten für Ingenieure greift Siemens gleich zwei der wichtigsten Industriefelder der kommenden Dekade an. Angst vor Anthropic oder ChatGPT? Bei Siemens nicht. Der Konzern arbeitet weiter an neuen Wachstumsmotoren. Es sind zwei Nachrichten, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben und gerade deshalb ein klares strategisches Muster erkennen lassen. Während sich Siemens mit der Beteiligung am Lithiumprojekt "Lionheart" an der Produktion eines der kritischsten Rohstoffe der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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