HUBER+SUHNER AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
21.04.2026
HUBER+SUHNER kündigt an, die bereits enge Zusammenarbeit mit Microsoft Azure Fiber mit weiteren Investitionen in die Produktionskapazitäten zur Beschleunigung des Rollouts von Hollow Core Fiber (HCF)-Kabel- und Konnektivitätslösungen für Cloud- und KI-Infrastrukturen zu verstärken. Im Rahmen der Zusammenarbeit geht HUBER+SUHNER davon aus, dass die Produktionsmengen mit dem Einsatz von HCF in weiteren Microsoft Azure-Regionen schrittweise ansteigen werden.
Seit 2017 arbeitet HUBER+SUHNER eng mit dem Azure-Team (vormals Lumenisity, ein Spin-out der Universität von Southampton) in Romsey (Grossbritannien) zusammen, um innovative HCF-Kabel- und Steckerlösungen zu entwickeln und zu fertigen. Diese Lösungen sind bereits im Azure-Netzwerk im Einsatz. Varianten mit höherer Kapazität, die die zukünftige Skalierung der HCF-gestützten Cloud-Infrastruktur von Microsoft fördern, befinden sich in der Entwicklung.
HUBER+SUHNER AG
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Schweiz
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valorennummer:
|3038073
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2311638
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2311638 21.04.2026 CET/CEST