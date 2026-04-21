Zürich - Am Devisenmarkt zeigen sich die wichtigsten Währungspaare am Dienstagmorgen wenig bewegt. Die Marktteilnehmer agieren einen Tag vor Ablauf der Waffenruhe im Nahen Osten zurückhaltend und warten auf neue Signale aus der geopolitischen Entwicklung. Das Dollar/Franken-Paar hat sich bei einem Stand von 0,7786 seit dem Vorabend kaum von der Stelle bewegt. Auch die europäische Gemeinschaftswährung bleibt gegenüber dem US-Dollar mit einem Kursniveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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