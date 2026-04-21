Volkswagen Nutzfahrzeuge gewährt für seine Elektromodelle in Deutschland bis zum 29. Mai eine Sonderprämie von bis zu 10.000 Euro. Je nach Modell sind zwischen 5.800 und den erwähnten 10.000 Euro Nachlass möglich - nicht nur für Privatkunden. Die Aktion richtet sich an private sowie gewerbliche Einzelkunden, wie VW Nutzfahrzeuge mitteilt. Die Prämien sind nur bei Erstzulassungen bis zum 31.12.2026 verfügbar. Im Falle der Privatkunden sind sicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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