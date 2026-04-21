Die europäischen VW-Werke gelten als zu teuer - unter anderem, weil sie nicht gut genug ausgelastet sind. Volkswagen-CEO Oliver Blume will jetzt spürbar Überkapazitäten abbauen, in China und Europa. Hierzulande sollen aber Werksschließungen "intelligent" vermieden werden. 2019 bezeichnet Blume als "das letzte Jahr in einer berechenbaren Welt vor Corona". Damals hat der VW-Konzern über alle Marken hinweg weltweit elf Millionen Autos verkauft. Investiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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