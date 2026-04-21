Biel - Nach einem guten Februar sind die Schweizer Uhrenexporte im März wieder leicht zurückgefallen. Das gesamte erste Quartal deute jedoch darauf hin, dass sich wichtige Märkte wie China, Hongkong und Japan stabilisieren und die Talsohle erreicht hätten, teilte der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) am Dienstag mit. Im März gingen die Exporte im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent auf rund 2,1 Milliarden Franken zurück. Dabei nahm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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