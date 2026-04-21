Bern - Die Schweizer Exportwirtschaft ist im März erneut nicht auf Touren gekommen. Im gesamten ersten Quartal resultierte ein Mehrjahrestief. Die Schweizer Exporte stiegen im März 2026 saisonbereinigt zum Vormonat zwar nominal um 1,0 Prozent auf 22,36 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilte. Dieser leichte Anstieg folgt allerdings auf einen deutlichen Rückgang im Vormonat. Real - also um Preisveränderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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