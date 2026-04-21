Die Aktie des Bergbauunternehmens Almonty Industries ist einer der stärksten Rohstoff-Titel der letzten Jahre. Vor allem der sprunghafte Anstieg der Nachfrage nach Wolfram in der Halbleiterindustrie und im Verteidigungssektor lässt Anleger positiv in die Zukunft blicken. Wolfram wird zum geopolitischen Schlüsselrohstoff Mitten in den zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und dem anhaltenden Halbleiterboom rückt ein Metall besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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