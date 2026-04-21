Die Erholung der Lufthansa-Aktie vergangene Woche ist wieder hinfällig geworden. Ursache war mal wieder die Situation im Iran-Konflikt. Am Dienstag notiert sie unverändert bei aktuell 7,90 €. Wie sind die weiteren Aussichten? Unsicherheit im Iran-Konflikt besteht weiter Ende letzter Woche atmeten die Börsenteilnehmer weltweit auf. Grund hierfür war, dass der US-Präsident Trump die Freigabe der Seefahrtsstraße von Hormus erklärte. Angeblich sei eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de